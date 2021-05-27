وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع مركز توزيع أسئلة امتحانات الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمركز توزيع الأسئلة بمدرسة سعد زغلول الابتدائية التابع لإدارة رأس سدر التعليمية، للاطمئنان على تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية، بداية من وصول الأسئلة للمركز، وحتى وصولها لجان الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بتعليمات الوزارة، واتباع الإجراءات الوقائية داخل لجان الامتحانات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات، لضمان انتظام سير الامتحانات، وإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال انعقاد الامتحانات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي ٢٩١١ طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الامتحانات يوم السبت المقبل في مادة اللغة العربية، والخط العربي والإملاء، خلال فترة واحدة فقط بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ونصف ظهرًا.

كما جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير 73 لجنة، بواقع 19 لجنة بمدينة رأس سدر، و12 لجنة بمدينة أبوزنيمة، و7 لجان بمدينة أبورديس، و8 لجان بمدينة سانت كاترين، و14 لجنة بمدينة طور سيناء، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 لجان بمدينة دهب، ولجنتين بمدينة نويبع.