شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تعتزم تمديد "طوارئ كورونا" قبل شهرين على الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تمدد طوكيو حالة الطوارئ المتعلقة بوباء فيروس كورونا قبل أقل من شهرين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية.

ورغم تناقص عدد الإصابات الجديدة في بعض أجزاء من المدينة، لكن يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني، قال اليوم الخميس إن الحذر لا يزال مطلوبا.

وتخضع طوكيو وثماني مناطق أخرى لحالة الطوارئ حتى 31 مايو الحالي، وتخطط الحكومة لتمديدها حتى 20 حزيران/يونيو المقبل.

من المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية في 23 يوليو القادم، في ظل بروتوكول صارم بشأن الإجراءات الصحية ، في ظل عدم حضور أي مشجعين أجانب، بالإضافة لتواجد أعداد محدودة من المسؤولين ووسائل الإعلام والجهات الراعية.