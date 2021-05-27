شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. 22 وفاة و4611 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في أرجاء العراق إلى 16 ألفا و 289 حالة وفاة.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 4611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 186 ألفا و309 إصابات.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4059 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و98 ألفا و199 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 44 ألفا و 319 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10 ملايين و 295 ألفا و303 شخصا.