ممثلة إسرائيل في مجلس الأمن: حماس تسعى للتصعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ممثلة إسرائيل لدى مجلس الأمن، إن حركة حماس تسعى للتصعيد، ولن نغض الطرف على تلك المساعي.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة التي عقدت اليوم الخميس لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن حركة حماس أنشأت أنفاق، واستخدمت مناطق الإقامة الأساسية في غزة كمواقع لتخزين أسلحتها.



ومن جانبها، أشارت قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى أن الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين ضخمة، والولايات المتحدة ملتزمة بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة .

وأضافت خلال كلمتها، إننا نعمل مع الشركاء الدوليين على ضمان عدم وصول أي مساعدات لحركة حماس، ولا بد من تقوية القطاع الخاص والاستثمار في غزة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية في القطاع.