لمسات أخيرة للقاء تاريخي يجمع بايدن والملكة إليزابيث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضع البيت الأبيض اللمسات الأخيرة على خطط لقاء الرئيس جو بايدن مع الملكة إليزابيث الثانية خلال أول رحلاته بالخارج الشهر المقبل، بحسب ما قاله مسؤول أمريكي، الأربعاء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من المتوقع أن يجرى هذا اللقاء وجها لوجه، الذي ستنضم فيه السيدة الأولى جيل بايدن إلى الرئيس، قبل مغادرته المملكة المتحدة بعد قمة مجموعة السبع وتوجهه إلى بروكسل من أجل اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 14 يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو/حزيران في سويسرا.

ويعمل كل من البيت الأبيض وقصر باكنجهام على الانتهاء من التفاصيل يوم الأربعاء، بحسب المسؤولين، مع إعلان متوقع خلال الأيام المقبلة.

وذكرت "سي إن إن" أن اللقاء مع بايدن سيجعله الرئيس الأمريكي الـ13 الذي تلتقي معه الملكة (95 عامًا)، وكان الرئيس الوحيد الذي لم تلتقيه الملكة خلال فترة حكمها على مدار 69 عامًا ليندون جونسون، الذي لم يزر بريطانيا خلال فترة رئاسته.

وكان آخر رئيس أمريكي التقته الملكة إليزابيث الثانية هو دونالد ترامب، إذ تناول هو والسيدة الأولى السابقة ميلانيا الشاي مع الملكة بقلعة وندسور في يوليو/تموز عام 2018، وفي العام التالي استضافتهما الملكة من أجل زيارة رسمية أكثر بقصر باكنجهام.

أما أول رئيس أمريكي التقته الملكة إليزابيث كان الرئيس السابق هاري ترومان عام 1951، بالرغم من أنها كانت أميرة آنذاك، ووصلت للعرش العام التالي.

وفي وقت سابق، تقدم آل بايدن بالعزاء للملكة، والعائلة الملكية، والمملكة المتحدة، بعد وفاة زوجها الأمير فيليب.

وسافرت الملكة إلى الولايات المتحدة من أجل زيارات غير رسمية وأخرى رسمية عدة مرات خلال فترة تربعها على العرش.

وخلال أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بصفتها ملكة عام 1957، بقت هي والأمير فيليب بنفس الجناح بالبيت الأبيض الذي كان بقى فيه والدها الملك جورج السادس والملكة الأم عام 1939.