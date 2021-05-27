شكرا لقرائتكم خبر عن 730 وظيفة شاغرة جديدة عبر بوابة «التوطين» و99 عبر «سوق العمل الافتراضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع أعداد المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص التي نجحت في توظيف مواطنين باحثين عن عمل عبر بوابة «توطين» المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف إلى 1383 منشأة على مستوى الدولة، داعية الباحثين عن عمل إلى الالتحاق بالشواغر المطروحة والمتاحة حالياً عبر البوابة، وعددها 730 وظيفة في قطاعات مختلفة من خلال التقدم عبر الموقع الإلكتروني: https://tawteen.mohre.gov.ae

وتشمل الوظائف المطروحة مجالات عدة أبرزها «مديرو التسوق والمالية والتطوير، ومسؤول إداري ومندوب مشتريات والسكرتارية ومدرسون، وممرضون، ومساعدو معلمين، ومعاون قانوني، وموظف مكتبة، ومشرفو المواقع، ومهندسو المشاريع والبيئة والكهرباء، وموظف استقبال» وغيرها من القطاعات المختلفة والمتنوعة.

وطرحت منصة «سوق العمل الافتراضي» التابعة للوزارة 99 من الوظائف الشاغرة الفورية في قطاعات مختلفة لغير المواطنين «المقيمين»، الذين تأثرت جهات عملهم بأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وما نتج عنها من تطبيق لإجراءات احترازية ووقائية.

وتنوعت الوظائف المطروحة في قطاعات ومجالات مختلفة منها والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والمواد الغذائية والمشروبات، والخدمات اللوجستية والإنتاج، والهندسة، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والإنشاءات، والتسويق والإعلان، والفنادق والمنتجعات، والمحاسبة والتدقيق وغيرها من المجالات.

وكانت الوزارة فعلت منصة «سوق العمل الافتراضي»، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها، أخيراً لدعم سوق العمل في مواجهة فيروس «كورونا»، حيث دعت العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على «تصريح عمل انتقال» التسجيل في «سوق العمل الافتراضي» على الموقع careers.mohre.gov.ae والبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.

وأكدت الوزارة أن برنامج «توطين» يأتي لدعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص كباكورة البرامج الوطنية التي تعمل الوزارة على إطلاقها.