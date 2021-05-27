شكرا لقرائتكم خبر عن هوية بصرية عالمية لشرم الشيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عقد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً مع د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فؤاد، محافظ جنوب سيناء، تمت فيه مناقشة مقترح الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ.

وأوضح فؤاد أن محافظة جنوب سيناء، والجامعة الألمانية في القاهرة، وقعتا بروتوكول تعاون ثنائياً، لدعم وتطوير مدينة شرم الشيخ جمالياً وتخطيطياً.

وأضاف أن شعار المدينة صمم بمزج كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، ويعبر الجزء العلوي من كلمة شرم عن أمواج البحر، ويعبر الجزء السفلي عن أعماق البحر، بينما تعبر النقاط الثلاث في حرف الشين عن جبال المدينة، لافتاً إلى أن الجامعة راعت في تصميمها للشعار أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام وأمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، مدينة غنية بالموارد الطبيعية والأنشطة الترفيهية.

وتناول عبد الغفار خلال الاجتماع، التكليف الرئاسي بشأن تصميم هوية بصرية لكل محافظات مصر، من أجل وضع هوية مصر البصرية، لكل المحافظات على الخريطة العالمية، بما يسهم إيجابياً في الترويج السياحي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الهوية البصرية للمدن والمحافظات، تهدف إلى تسليط الضوء على القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمحافظات والمدن المصرية، من خلال هوية بصرية يعرفها العالم.

وأكدت فؤاد أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصية رئيس مجلس الوزراء للتشاور، وتحقيق مزيد من المصالح لجميع الأطراف، وتحقيق أقصى فائدة من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.