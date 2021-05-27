شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان خسروه: الإمارات الفأل والحظ السعيد لي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عبر المخرج الكويتي رمضان خسروه عن سعادته لفوز برنامجه «صناديق العمر-2» في استفتاء ”الخليج 365”، كأفضل برنامج عربي عرض في رمضان الماضي.

وقال: شيء رائع لنا كفريق عمل أن يختارنا قراء جريدة ”الخليج 365” العريقة ضمن الأفضل في رمضان، وهو موسم مزدحم جداً بالأعمال ويتميز بالمنافسة الشديدة.

وهذا الاستفتاء هو وسام على صدري بشكل شخصي لأنه من الشقيقة دولة الإمارات، البلد التي لم تقصر معنا كمبدعين خليجيين وهي الفال والحظ السعيد لي.

وتابع مخرج «صناديق العمر»: حرصنا في الموسم الثاني للبرنامج على الاستمرار في تقديم سهرة ثقافية وإنسانية تغوص في تجارب ورؤى ثلاثين شخصية بارزة في مجالات مختلفة. ولم نلجأ إلى الترفيه ولا النميمة، بل حرصنا على احترام وعي وعقلية المشاهدين وجميع أفراد الأسرة الخليجية. وتقديم ما ينفع الناس بلغة بسيطة ممتعة، تفتح صناديق وتجارب شخصيات ملهمة ومؤثرة من أجيال متنوعة، وتجاربه مختلفة.

وأشار خسروه إلى أن من أسباب السعادة المضاعفة خروج العمل للنور رغم السنة الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تداعيات وباء كورونا.. ومجازفة الضيوف وفريق العمل لإنجازه على أكمل وجه.

وأضاف: حقق البرنامج نسب مشاهدة عالية، وفخور بفريق «صناديق العمر»، وأشكرهم على الجهد الذي بذلوه.. وسعيد جداً لنجاح مذيع البرنامج عبدالرحمن الدين، الذي قام بالمهمة الأصعب وجسد أمام الشاشة الهوية الحقيقية للبرنامج. حيث لمسنا منذ بث الحلقات الأولى رد فعل الجمهور وإعجابه بالإعداد وطريقة الأسئلة والمحاور والضيوف المتنوعين والتعليق الإيجابي على أدق التفاصيل، مثل جماليات الصورة والإضاءة.

وختم خسروه بالقول: أتمنى أن يواصل البرنامج موسمه الثالث ويظل على الخريطة الرمضانية بمزيد من الضيوف.