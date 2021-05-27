شكرا لقرائتكم خبر عن الفيشاوي ينتهي من «ريتسا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى فريق عمل الفيلم المصري «ريتسا» من تصوير كافة المشاهد الداخلية والخارجية للفيلم، وبهذه المناسبة نشر بطل العمل أحمد الفيشاوي مجموعة صور عبر «إنستجرام» مع فريق العمل من داخل إحدى الفيلات في مصر، حيث صور المشهد الأخير فيها، وظهر في الصور محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أمير المصري، ومي الغيطي، وكتب الفيشاوي على الصور «فركش ريتسا.. قريباً في دور العرض».

الفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، كل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية ولكن يجمعها رابط واحد.

من جانب آخر، ينتظر الفيشاوي طرح فيلم آخر انتهى من تصويره بعنوان «30 مارس»، ويشاركه البطولة خالد الصاوي ودينا الشربيني وصبري فواز.