شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر «كتاب الأحلام» في «الشارقة القرائي للطفل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، نفاد كامل تذاكر مسرحية «كتاب الأحلام» التي تجمع الجمهور في مركز «إكسبو» الشارقة.

وتروي المسرحية التي تعد أول إنتاج لهيئة الشارقة للكتاب، حكاية فتاة تسعى لتحقيق أحلامها عبر المسابقات الثقافية، فتحظى بالفوز بكتب تُثري مكتبتها، إلى أن يأتي يوم تجد فيه كتاباً يُدخلها إلى عالم مملوء بالمعرفة والخيال يجعلها تكتشف كثيراً من الحلول بمساعدة العديد من الشخصيات.

المسرحية من بطولة هبة الدري، ومحمد المسلم، وبدر الشعيبي، وناصر عباس، وفهد الصالح، ووديمة أحمد، وغرور صفر، وجنى الفيلكاوي، وأحمد بن حسين.