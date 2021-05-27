شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يشيد بزيارة الرئيس السيسى لجيبوتى: ترسخ الروابط العربية والإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد الأولى من نوعها إلى جيبوتي والتي تعمق وترسخ الروابط العربية والإفريقية بما يحقق المصالح لهذه الشعوب.

وأعرب العسومي، عن تقديره لكافة الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسى في تعزيز الأواصر والارتقاء بالتعاون مع الدول بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه مصلحة المنطقة العربية، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة وعمقها الاستراتيجي بما يحقق أمن واستقرار المنطقة وحرص الرئيس السيسي على تحقيق التنمية بالدول العربية والإفريقية والاستفادة من مقدراتها والتي تهدف لدعم الاقتصاد بجمهورية جيبوتي وفتح قنوات لجذب استثمارات وعلاقات اقتصادية.

كما أشار العسومي، إلى أن هذا الحراك نحو القارة الإفريقية في عهد الرئيس السيسي يجسد الإرادة المصرية في فتح الباب أمام الجميع لبناء وتعزيز علاقات استراتيجية تليق بمصر ومكانتها وتاريخها وتعزيز وجودها داخل إفريقيا على نحو يحقق الشراكة والمصالح والنفع على الجميع وبما يضمن للمنطقة العربية الأمن والاستقرار ولأبنائها مستقبلًا أكثر ازدهارا في جميع مناحي الحياة .

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالدعم المقدم من مصر، بتوجيهات من الرئيس السيسي، لدولة جيبوتى، عبر مساعدات تتضمن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومساندتها لها وتخفيف الأعباء عنها ودعمها في مواجهة التحديات التي تواجهها، مؤكداً أنها تعكس الدور الإنساني الريادي لمصر بوقفتها الداعمة للأشقاء في جميع الدول وتؤكد محوريتها عربياً وإفريقياً ودولياً.