شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. تجارب بشرية على مزيج من أجسام مضادة لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى شركة زيدوس كاديلا الهندية للأدوية للحصول على موافقة تنظيمية للقيام بتجارب سريرية بشرية على مزيج الأجسام المضادة الخاص بها لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا

ويتألف المزيج زد ار سي 3308- من نوعين الأجسام المضادة أحادية النسيلة .التي تقوم بتحييد سارس-كوف 2 وجرى التوصل إلى أنه يحد من الضرر على الرئة خلال الاختبارات على الحيوانات، بحسب ما قاله المتحدث باسم الشركة.

ويشار إلى أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة تعد بروتينات معدة في المختبر تحاكي أجسام مضادة محيدة ينتجها الجسم لمكافحة الفيروسات و مسببات الأمراض.

وتسعى الشركة للحصول على موافقة المراقبة العامة على الأدوية للقيام بتجارب في الوقت الذي تعاني في الدولة من نقص في الأدوية واللقاحات خلال موجة التفش الثانية المميتة.