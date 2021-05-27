شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بحضور الوفد المرافق لمعاليه ومنسوبي الملحقية العسكرية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن افتتاح الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم القيادة الحكيمة لدعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري، التي تعد جسراً للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإمارتية، وأداة لتعزيز أواصر المحبة والإخاء من خلال تقديم أفضل الفرص التعليمية والدورات التدريبية للطلاب العسكريين التي تجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف التدريبية والأكاديمية.