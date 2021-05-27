الدفاع تضع سقفا زمنيا لتوطين رواتب منتسبيها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع ،اليوم الخميس، عن وضع سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر لإنهاء ملف التوطين في مرحلته الثانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من توطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع عقدت في المديرية العامة للموازنة والبرامج اجتماع موسع تراسه مدير عام الموازنة والبرامج وحضور مدير التنظيم ومدير الحسابات العسكرية وممثلين عن الدوائر الحسابية والبنك المركزي والمصارف المعنية بالتوطين".



واضاف البيان انه" تم بحث المشاكل والمعوقات التي رافقت المرحلة الاولى وتم وضع سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر لإنهاء ملف التوطين والسماح للمنتسبين باختيار المصرف المناسب لهم".

