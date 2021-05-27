اتحاد الجودو يتخذ قراراً تعسفياً بحق ستة حكام بسبب شكواهم لدى وزارة الشباب

اتخذ رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي، قراراً تعسفياً بمعاقبة ستة مدربين، نتيجة تقديمهم شكوى لدى وزارة الشباب والرياضة تخص الاستدعاء الدولي.

وقال الحكم الدولي بلعبة الجودو كاظم جبار سلمان في حديث للسومرية نيوز، إن "ستة حكام وانا من بينهم، تقدموا بشكوى رسمية لدى وزارة الشباب والرياضة، بسبب انحصار الاستدعاء الآسيوي على الحكم علي صكبان".

واوضح بالقول، "تقدمنا بالشكوى لدى مدير الدائرة البدنية في وزارة الشباب والرياضة احمد الموسوي، إلا إن الاخير لم ينقل الشكوى الى الوزير وانما نقلها الى رئيس الاتحاد سيمر الموسوي، الذي بدوره قرر معاقبتنا بالحرمان لمدة سنة".

واضاف ان "الموسوي لم يكتفِ بذلك فحسب وانما قرر تخفيض درجتنا من الدولي الى درجة ادنى وهذا القرار تعسفي"، مناشداً وزير الشباب والرياضة بـ"التدخل لحل مشكلتهم".