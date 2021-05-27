انت الان تتابع خبر النفط تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ،اليوم الخميس،عن البدء بالتشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بمحافظة البصرة.
الى (800) الف برميل باليوم".
واشار الوزير الى ان "العراق يستهدف زيادة قدراته من الغاز الخام والنفط الخفيف ، وهو هدف حيوي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ، وان ماتحقق اليوم يمثل تحدياً فنياً ومالياً وبيئياً وصحياً استطعنا من تجاوزه".
واشاد اسماعيل "بالعلاقات مع شركة لوك اويل وعدها من الشراكات المتميزة البعيدة المدى".
من جهته قال مدير المفوض لشركة لوك أويل ميد-ايست المحدودة يغور زوبارف بحسب البيان انه "سعيد بالتشغيل التجريبي لمكمن اليمامة وعده من المشاريع التطويرية المهمة في حقل غرب القرنة /2 ، وانه يمثل المرحلة الثانية من عمليات التطوير التي تهدف الوصول الى طاقة اجمالية من حقل غرب القرنة /2 البالغة (800) الف برميل باليوم ، مثنياً على التعاون الكبير مع الجهد الوطني العراقي لتحقيق الاهداف المشتركة".
بينما عد المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد زيادة الانتاج من مكمن اليمامة" خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من النفوط الخفيفة الجيدة التي تحقق ايرادات مالية اعلى من النفوط الاخرى"،موضحا ان "الانتاج من مكمن اليمامة يعد اول عملية انتاج من الآبار العميقة ، والمعقدة ، وهذه الخطوة تحسب للجهد المشترك بين شركة نفط البصرة وشركة اوك اويل".