مذكرة اعتقال.. أردوغان يسعى لطمس فضيحة المافيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت تركيا مذكرة توقيف جديدة بحق زعيم مافيا بدأ بنشر تسجيلات فيديو يتهم فيها حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان بارتكاب جرائم خطيرة.

وأصدر المدعي العام لأنقرة، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق سادات بكر الذي كان يستعد لنشر التسجيل الثامن من سلسلة فيديوهات على يوتيوب، تجذب ملايين المشاهدات.



وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إنه يُشتبه الآن أيضا بضلوع بكر في مجموعة إرهابية يترأسها داعية مقيم في الولايات المتحدة تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة انقلاب ضد أردوغان في 2016.

واتهامات بكر، بالفساد والاغتيالات السياسية مرورا بالاتجار بالمخدرات والاغتصاب، تشمل الدائرة المقربة من أردوغان بما في ذلك رئيس وزراء سابق، ومسؤولون كبار وأفراد من أسرهم.

وتركزت التسجيلات بشكل خاص على وزير الداخلية سليمان صويلو، ويقول بكر إنه وفر له الحماية ثم أبلغه عن اتهامات جديدة وشيكة ما أتاح له الفرار من البلاد.

وبدأ بكر بتسجيل الفيديوهات بعد أن دهمت الشرطة منزله في تركيا في أبريل/ نيسان الماضي، وأساءت معاملة أسرته كما قال.

ولم يتم إثبات أي من الاتهامات فيما تصر الشخصيات المستهدفة على البراءة، لكن الفضيحة السياسية التي فجرتها التسجيلات تأتي في أسوأ الأوقات لأردوغان، الذي تتراجع شعبيته وفق استطلاعات الرأي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة التركية.

ولزم أردوغان الصمت أولا ثم دافع الأربعاء وبدون أن يذكر اسم بكر، بقوة عن حكومته ووزير الداخلية محور الاتهامات.

وقال "خلال 19 عاما سحقنا المنظمات الإجرامية الواحدة تلو الأخرى"، مؤكدا وقوفه "إلى جانب" وزير الداخلية، مضيفا "نلاحق أفراد العصابات الإجرامية في أي مكان يفرون إليه في العالم".