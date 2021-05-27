خطة أممية طارئة لجمع 95 مليون دولار لدعم الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، خطة طارئة لدعم المتضررين من حالة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

ودعت هاستينغز، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الدول الأعضاء إلى المساهمة في خطة يبلغ قدرها 95 مليون دولار، للسماح بتنفيذها تنفيذًا سريعًا وكاملًا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن الحرب أضرت بالبنية التحتية المدنية وتركت 800,000 شخص دون إمكانية للحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام.

وأضافت: "أسفر الضرر الذي حلّ بشبكة الصرف الصحي إلى تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر، مما يسبب المكاره الصحية والتلوث".

وحذرت من أن يقوّض الضرر الذي أصاب 54 مدرسة، تحصيل الأطفال للعلم، كما تعوق الأضرار التي لحقت بست مستشفيات و11 منشأة من منشآت الرعاية الصحية تقديم الخدمات الصحية.

وقالت: "قلّص نقص الوقود وتدمير شبكة الكهرباء إمكانية الحصول على إمدادات الكهرباء إلى 4-6 ساعات في المتوسط يوميًا في جميع أنحاء غزة، مما يحد من تقديم هذه الخدمات الأساسية بصورة أكبر. ويأتي هذا في وقت ترزح فيه الأنظمة الصحية تحت أعباء ثقيلة بسبب جائحة كورونا".

وأعلنت هاستينغز في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها رصدت 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 4.5 مليون دولار أطلقه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وقالت الأمم المتحدة: "تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة على استعادة إمكانية وصول الناس إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية".

واستدركت: "ومع ذلك، ثمة حاجة إلى المزيد من التمويل من الدول الأعضاء لضمان الوفاء بالاحتياجات الإنسانية".

وقال جوتيريس: "لقد شاهد العالم، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، المدنيين وهم يتعرضون لجولة أخرى من العنف المدمر والدمار. فقد قُتل أطفال وبالغون، وأصيب الآلاف بجروح. وتشتتت حياة الأسر. وواجبنا يقضي علينا أن نوسع نطاق الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه. وعلينا ألا نخذلهم".

وأضاف: "نعمل جاهدين لكي نضمن صمود وقف إطلاق النار، وأن أي طرف لا يعيد تصعيد العنف بالطريقة التي شهدناها خلال هذا الشهر. وفي نهاية المطاف، نحن في حاجة إلى أفق سياسي واعد يهدف إلى وضع حد للاحتلال العسكري والجمود السياسي والمظالم واليأس".

من جهته قال لوكوك: "لقد شكّلت المساعدات الإنسانية شريان الحياة للكثير من الفلسطينيين على مدى سنوات عديدة. وإننا عازمون على مواصلة الوقوف إلى جانبهم. ولذلك، فنحن في حاجة إلى التمويل والقدرة على الوصول. وأنا أدعو إسرائيل والسلطات الفلسطينية إلى الوفاء بالتزامها في ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمواد الإنسانية دون عقبات".