حكومة السودان بمحادثات جوبا.. إرادة لكتابة التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الحكومة السودانية، الخميس، أن لديها إرادة وجدية لكتابة تاريخ ومستقبل جديد للبلاد وتحقيق السلام، في محادثات جوبا.

جاء ذلك خلال جولة التفاوض الرسمية المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، في جوبا عاصمة جنوب السودان .

وقال خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني الناطق باسم الوفد الحكومي، إن "هذا اليوم يمثل مرحلة مهمة وجديدة في تاريخ السودان خاصة بعد قيام ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة".

وأضاف أن "البلاد تمضي بخطى حثيثة رغم التحديات التي تمر بها، والحكومة الانتقالية أثبتت أن لديها الإرادة والجدية لكتابة تاريخ ومستقبل جديد للسودان".





ولفت إلى أن "الطرفين لديهما العزيمة القوية والإرادة الحقيقية لتحقيق السلام وطي صفحة الحرب"، معبرا عن تطلعه لأن تكون هذه الجولة حاسمة.

وأشار إلى أن "الحركة الشعبية بدخولها المفاوضات ستساهم في كتابة تاريخ جديد للسودان، وتثبت أن لديها رغبة ومسؤولية للانخراط في مباحثات عميقة تهدف لتأسيس سودان ديمقراطي، وتحقيق سلام مستدام وشامل".

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، على "عزم وفد الحكومة للوصول لسلام عادل بأسرع فرصة وإرادة وعزيمة قوية".

بدوره، قال رئيس وفد الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك، أمام جلسة التفاوض، إن حكومة جنوب السودان حريصة على تحقيق سلام شامل ومستدام.

وأعرب عن سعادته ببدء المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.





وشدد على حرص الوساطة على أن تكون هذه الجولة حاسمة لتحقيق السلام، لإنهاء معاناة النازحين المتأثرين بالحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق .

ولفت إلى أن "رئيس جمهورية جنوب السودان حث الطرفين على أهمية تحقيق السلام في السودان"، مشيرا إلى "وقوف حكومة بلاده مع الطرفين للوصول للسلام في أسرع فرصة."

وطالب توت قلواك الإعلام بـ"النأي عن التصريحات السلبية التي تضر بعملية التفاوض".

من جانبه، أكد عمار أموم رئيس الوفد التفاوضي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبد العزيز الحلو، حرص الحركة الشعبية على تحقيق السلام.

وقال: "ندخل عملية التفاوض بإرادة صادقة وقوية من أجل السلام وإنهاء الحرب".





وشدد أموم على "أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توقيع إتفاق إعلان المبادئ بين الطرفين في مارس/آذار الماضي لتحقيق السلام بالسودان وعدم العودة للحرب مرة أخرى".

وأعرب عن شكره وتقديره لدور الوساطة الجنوبية في دعم عملية السلام.