ولي عهد ابوظبي: ناقشت مع العاهل الأردني العمل المشترك لتعزيز السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه ناقش مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، العمل المشترك لتعزيز السلام الإقليمي.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرصه على التواصل الدائم وتبادل الرؤى مع الأشقاء بشأن القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال الأردن الــ 75، معربا عن تمنياته للمملكة و الشعب الأردني دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.