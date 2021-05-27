شكرا لقرائتكم خبر عن عالمياً.. إصابات «كورونا» تتجاوز 168.45 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-وكالات:

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم 168.45 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين، و640 ألفاً، و229 حالة، وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

إلى ذلك، سجلت الهند، الخميس، 211298 إصابة و3847 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 27.37 مليون حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235 وفاة.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و662490 بعد تسجيل 6313 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 87995 بعد تسجيل 269 وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، أمس، صعوداً من 13 إصابة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان، أن حالتين من الإصابات الجديدة محليتان في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد، وأن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات من دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 22 من 13 في اليوم السابق. ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني 91038 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

