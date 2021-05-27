شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة للتعليم يختتم بطولة كرة القدم الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة للتعليم، البطولة الرياضية المخصصة لكرة القدم الإلكترونية (كرة قدم بلاي ستيشن)، وقد حظيت البطولة بمشاركة لافتة ونظمت عبر موقع twitch.tv، لتشجيع الطلبة على إثراء قدراتهم وخلق جو من التنافس البناء، وإضفاء أوقات من المتعة في إطار توجهات المجلس وأهدافه التعليمية.

وشارك في تنظيم البطولة جمعية الألعاب الإلكترونية، بعد أن تم قبول 30 طالباً من الفئة العمرية الثانية عشرة، وحتى السادسة عشرة، وأعلن المجلس عن فوز 10 طلاب بالمراكز الأولى في نهاية البطولة، حيث حل بالمركز الأول عبدالله ليث مأمون الشاوري، وبالمركز الثاني محمود رايد أحمد العتيبي، فيما حل ثالثاً زايد مروان محمد، والمركز الرابع ذهب لمايد سعيد عبيد الطنيجي، والمركز الخامس لخالد حسين سعيد، والمركز السادس لرامز محمد العيساوي، والمركز السابع لمحمد نور شادي، والمركز الثامن لحميد عبدالله محمد والمركز التاسع ليوسف ماجد محمد، و​المركز العاشر لعيسى ماجد عمر الزرعوني.

وأوضحت عائشة أحمد الجرمن مديرة إدارة الرعاية والأنشطة بمجلس الشارقة للتعليم أن المجلس يحرص على تنظيم الأنشطة التي تتلاقى مع أهدافه وتخدم العملية التعليمية في سياق الأنشطة والبرامج الهادفة، لخلق جو من التنافس بين الطلبة في إطار التنظيم والمتابعة التي يحققها المجلس في البطولة.