شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله إيمري بعد تحقيق "المعجزة" مع فياريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فالنسيا - رويترز

كال أوناي إيمري مدرب فياريال المديح للاعبيه لالتزامهم، بعد حصد أول لقب كبير في تاريخ النادي، بالفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم مساء الأربعاء.

وانتصر الفريق الإسباني 11-10 في ركلات ترجيح مثيرة بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وقد نفذ الحارس جيرونيمو رولي الركلة 11 بعدما سجل كل زملائه ركلاتهم، قبل أن ينقذ ركلة نظيره ديفيد دي خيا.

ونال إيمري لقبه الرابع في الدوري الأوروبي، إذ سبق له حصد اللقب ثلاث مرات مع إشبيلية، وأبلغ إيمري مؤتمراً صحفياً: "لم نرتكب أي خطأ في الدوري الأوروبي. منذ أول لحظة في البطولة. في بعض الأحيان كنا نتجمع في السادسة صباحاً للاستعداد لمباراة يوم الأحد. كل ذلك يجعل الرحلة (تستحق هذا العناء).

وأضاف: "كنا نتحدث سوياً عن الاستمتاع بتلك اللحظات. في النهاية نحن فخورون ببلوغ النهائي، ولكن إذا لم تفز، ستكون حزيناً. الفوز خطوة مختلفة، خطوة مهمة للأمام. هذا عملنا في الوقت الحالي. نجحنا في إسعاد العديد من الأشخاص".

وتولى إيمري تدريب فياريال في يوليو/تموز 2020 بعد تسعة أشهر من إقالته من تدريب أرسنال الإنجليزي لسوء النتائج، وأخرج المدرب الإسباني فريقه السابق من الدور نصف النهائي، قبل أن يتفوق على فريق إنجليزي آخر، وشدد على أن الإنجاز "ليس لشخصه".

ومضى يقول: "أؤكد أنه في الرياضة لا يوجد ثأر. أحاول الاستمتاع بكل لحظة أثناء الفوز والهزيمة. حاولت صنع أجواء جديدة حتى عندما كنت في إنجلترا مع أرسنال. تعلمت الكثير وقابلت العديد من الأشخاص، وثقافات مختلفة وكرة قدم أخرى.

وتابع إيمري: "في النهاية كان عملاً محترفاً، لكن العديد من الأبواب فتحت بعد ذلك. الانتصار كان مرضياً كما كان الحال مع إشبيلية. عندما كنت مع أرسنال، بلغنا نهائي الدوري الأوروبي ولم نفز، لكنها مرحلة، ففي تلك المباراة ربما تعلمت الكثير من أجل الفوز بمباراة اليوم".