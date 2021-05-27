شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة تهنئ الملكة رانيا العبدالله بذكرى استقلال الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تهنئة إلى الملكة رانيا العبدالله ، حرم الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس و السبعين.

و أعربت سموها -خلال البرقية -عن أطيب تمنياتها القلبية بموفور الصحة و العافية للملكة رانيا ، و قالت : " إنه ليسعدني أن أبدي اعتزازي بقوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة الأردنية الهاشمية و التي تستمد أسسها من روابط الأخوة و الصداقة .. آملين أن تزداد تماسكا وتطورا ورسوخا في ظل رعاية و اهتمام القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين".

وأضافت سموها: " و نغتنم هذه المناسبة الجليلة لنعرب عن مقدار تقديرنا لما حققته المملكة من إنجازات في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة ، في ظل القيادة الحكيمة و الرؤية الثاقبة للملك عبدالله الثاني بن الحسين بما يلبي طموحات و تطلعات الشعب الأردني الشقيق و يحقق ما ينشده من تقدم و ازدهار، و ندعو الله تعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية قيادة و حكومة و شعبا وأن يديم عليها الأمن و الأمان".(وام )

