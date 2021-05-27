شكرا لقرائتكم خبر عن «أسترازينيكا» تشيد بـ «استراتيجية» الإمارات الناجحة في طرح اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت شركة «أسترازينيكا» للصناعات الدوائية بـ «إستراتيجية» دولة الإمارات الناجحة في طرح اللقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد فيروس «كوفيد - 19» وإجراء الاختبارات بشكل مكثف.

و قال قتيبة المناصير مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط و إفريقيا لدى الشركة ، وهي إحدى الشركات المطورة لأحد لقاحات «كوفيد-19» بالشراكة مع جامعة أكسفورد في تصريح له: «نجحت بلدان منطقة الشرق الأوسط في جهودها لإتاحة اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وقامت السلطات الصحية في جميع أنحاء المنطقة بتطوير أنظمة مرنة و استراتيجيات مراجعة متجددة لضمان حدوث عملية تنظيمية سريعة وشاملة».

و أضاف إن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الأفضل في العالم من حيث سرعة إطلاق برنامج التطعيم الخاص بها، وعزا ذلك إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات الصحية لإطلاق حملات تطعيم ناجحة تهدف إلى تعزيز الثقة في سلامة اللقاحات المتوفرة في الدولة والاستفادة الكاملة منها من قبل السكان المحليين.

و أشار المناصير إلى أن نهج «أسترازينيكا» ركز منذ بداية الجائحة على الشراكة مع العلماء والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمصنعين لإبرام اتفاقيات وشراكات لتطوير وتوريد لقاحها ومحاربة تفشي الجائحة معاً.(وام)

