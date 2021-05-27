شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تجمع 5.5 مليار درهم من سندات دولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمعت «مبادلة للاستثمار» 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) من إصدار سندات من شريحتين.

وبحسب «رويترز»، قالت وثيقة من أحد المصارف إن مبادلة باعت سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات عند 95 نقطة أساس فوق متوسط المبادلة، وسندات بمليار دولار عند 3.4%.

وقالت الوثيقة إن وحدة مبادلة «المعمورة» تلقت طلبات بأكثر من 6.2 مليار دولار على بيع السندات.

وعادت «مبادلة» إلى أسواق الدين بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمع 1.1 مليار دولار.

وأظهرت مذكرة منفصلة للمستثمرين أن وحدة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، كانت حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة سندات لأجل عشر سنوات وعند نحو 3.7 بالمئة لسندات فورموزا لأجل 30 عاما.

وقُلص السعر الاسترشادي لاحقا إلى نحو 105 نقاط أساس لشريحة السندات لأجل عشر سنوات و3.45 بالمئة لسندات فورموزا.

ورتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد. (رويترز)