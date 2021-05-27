شكرا لقرائتكم خبر عن "يويفا" يبحث إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيون (سويسرا) - رويترز

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيبحث في وقت لاحق من الأسبوع الحالي إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في بطولاته.

وتطبق القاعدة في حسم نتيجة أي مواجهة من مباراتين واحدة للذهاب والثانية للإياب عند تعادل الطرفين في النتيجة الإجمالية، إذ يتوج الفريق الذي أحرز عدداً أكبر من الأهداف خارج ملعبه، فائزاً.

وبدأ يويفا تطبيق هذه القاعدة في موسم 1965-1966، ولكن ثار حولها الكثير من الجدال هذا الموسم في ظل إقامة بعض المباريات على ملاعب محايدة دون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة إن لجنة المسابقات التابعة ليويفا، ستبحث هذه القاعدة خلال اجتماعها في بورتو البرتغالية يوم الجمعة المقبل قبل يوم واحد من موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي.

وفي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، خرج بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الثمانية لصالح باريس سان جيرمان، كما خرج يوفنتوس الإيطالي بناء على نفس القاعدة من دور 16 أمام بورتو البرتغالي، وكذلك ريال مدريد أمام تشيلسي.