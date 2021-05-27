شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بتوحيد جهة استخراج التصاريح للشركات المصرية العاملة بالنقل الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة توحيد جهة استخراج التصاريح لشركات النقل المصرية التي تعمل في مجال النقل الخارجي .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، لمناقشة موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقال وكيل لجنة النقل خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، إنه ما زالت هناك بعض الدول العربية تفرض رسوما مبالغ فيها علي الشاحنات المصرية، وأصحاب الشاحنات يكونوا محتارين ما بين وزارة الخارجية ووزارة النقل، مطالبا بضرورة التنسيق فيما بينهم .

وأضاف وكيل اللجنة، أن النقل الدولي والانخراط فيه سيحتاج إلي بنية تحتية خاصة النقل متعدد الوسائط الذي يحتاج إلى التنسيق بين ووارة النقل والاتصالات، ولابد من توحيد الجهات الخاصة لإصدار تراخيص عمليات النقل، مؤكدا أن جهاز تنظيم عمليات النقل هدفه جيد ومنتظرين النتائج الحقيقة علي أرض الواقع، لافتا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة النقل لا تتأخر عن أي طلب لمصلحة الوطن.

ومن جانبه، طالب النائب حسام عاشور، عضو لجنة النقل والمواصلات، سرعة البدء فى تنفيذ كوبري مزلقان أبو النمرس، وربط الطريق الموازي لطريق 6 أكتوبر الذي يبدأ من مزلقان أبو النمرس حتي طريق المريوطية السياحي بالطريق المزمع إنشائه.

وشدد عاشور، علي ضرورة قيام وزارة النقل بإقامة مبني لمكتب بريد ووحدة محلية بدلا من الذي تم إزالته علي طريق مصر أسيوط الزراعي بمنطقة أبو النمرس.