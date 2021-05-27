شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك بإطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، والتى تمت بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فى وجود تنسيقية شباب الأحزاب.

ضم وفد التنسيقية كلًا من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة رحاب عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و محمد طه، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية جاءت لدعم صغار الصيادين، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه المشروعات المهمة التي تحقق الأمن الغذائي لمصر، حيث جاءت المبادرة لتغطي 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية، وبما يعادل 10704 آلاف مستفيد من المرحلة الأولى.