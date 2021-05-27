شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، علي مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل، حيث جاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، بلغت 42 مليون، كما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها للعام المالي 4 ملايين جنيه.

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات علي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، بلغت 42 مليون جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها بلغت 42.470 مليون جنيه.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بضرورة موافاتها بما تم تفعيله علي الأرض من القوانين المعني بها، والتي من أهمها القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضا الآثار المترتبة والإجراءات التي تم اتخاذها بعد انضمام مصر لاتفاقية tir للنقل البري.