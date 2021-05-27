بعد شهر من استقالة هيكل.. كيف تُدار الأمور داخل وزارة الدولة للإعلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تسود حالة من الترقب داخل وزارة الدولة للإعلام، منذ قبول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتاريخ 26 أبريل الماضي.

وتقدم أسامة هيكل باستقالته في 26 أبريل الماضي، بناء على أسباب خاصة حسبما أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وعلم الخليج 365 من مصادر، أن اللواء ناصر رضا مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية يقوم بتسيير أعمال الوزارة حاليا وفقا لاختصاصاته المحددة سلفا، ويقوم بالتوقيع على جميع المخاطبات داخل الوزارة، ولكن دون إمكانية التوقيع على أي قرارات إدارية جديدة.

وأضافت المصادر، أن موظفي الوزارة يمارسون عملهم بشكل معتاد في ديوان الوزارة أو المقر الآخر للوزارة.

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يخص مهام الوزارة حاليا، فإنها تستكمل التكليفات المحددة لها سلفا والمطلوبة منها مثل الحملات الإعلانية للوزارات الأخرى، أو المشاركة في مبادرات مع وزارات أخرى مثل العدل والصحة وكذلك باقي الوزارات، كما تشارك في اجتماعات مشتركة مع مختلف الوزارات.

وأوضحت المصادر أن الصفحة الرسمية للوزارة معطلة حاليا لأن ما ينشر عليها يحتاج لقرار من مسؤول تنفيذي وهو الوزير الذي أصبح منصبه شاغرا في الوقت الحالي.​