البرلمان العربي يدعو إلى توزيع عادل للقاح "كورونا" على شعوب العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره المنظمة البرلمانية الأم التي تضم ممثلي شعوب العالم، وكل من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، إلى بلورة إستراتيجية عمل ثلاثية للتوصل إلى خطة عالمية موحدة لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على جميع شعوب العالم، وخاصة الدول النامية والأقل قدرة على تحمل تكاليفها.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها الـ142 والتي تعقد افتراضياً خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الجاري، لمناقشة موضوع "التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات".

وشدد العسومي على أن التضامن الدولي يُعد مطلباً رئيسياً للخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم في ظل تفشي جائحة كورونا، مؤكداً أن البرلمانيين أصبح لهم دور محوري في التعافي من جائحة كورونا، من خلال تطوير التشريعات الداعمة للسياسات التنموية المستدامة، ومساندة القطاعات الأكثر تضرراً، لضمان عودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده قبل هذه الجائحة.

وأشار "العسومي" إلى أن البرلمان العربي ساهم في دعم وتعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية الدولية بشأن التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال مشاركته بوفود برلمانية في كافة الفعاليات التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الشأن، كما أطلق عدداً من المبادرات الهامة، استهدفت بشكل أساسي التوظيف الأمثل لطاقات الشباب وتعزيز قدراتهم في التعافي من الجائحة.