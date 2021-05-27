اسرائيل ترفض السماح للسفير الأردني بزيارة المعتقلين الأردنيين لديها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن محامي الأسيرين الأردنيين في اسرائيل، خالد محاجنة، في تصريح صحفي، أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح حتى الآن للسفير الاردني بزيارتها، وقال محاجنة، إن الأوضاع الصحية للأسيرين الأردنيين في تدهور مستمر، بسبب التعذيب الذي تعرضا له، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية نقل أحدهما للمستشفى.

أضاف أن الأسيرين تعرضا للشتم والإهانات وتعذيب ممنهج، ولساعات طويلة، كما يجري اخضاعهما لجلسات تحقيق طويلة، تحت أشعة الشمس، وتابع أن الاستخبارات الإسرائيلية تضغط على النيابة العامة، من أجل تمديد اعتقالهما، بحجة استكمال التحقيق، ومحاولة انتزاع اعترافات من الأسيرين لإدانتهما.

كما لفت إلى أنه سيتم عرض الأسيرين اليوم الخميس على المحكمة للمرة الرابعة على التوالي، وأن هيئة الدفاع تبذل قصارى جهدها من أجل الإفراج عنهما، مبينا أن القضاء الإسرائيلي لا يمكن التعويل عليه، وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تتهم الأسيرين بالتخطيط والتحضير لشن عمليات ضد اليهود، كما تتهم أحدهما بحيازة سكين حاول تنفيذ عملية طعن بها، مشيرا إلى أن الأسيرين اعترافا بأنهما عبرا الحدود من أجل الوصول للمسجد الأقصى وليس لتنفيذ أي عمليات، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.