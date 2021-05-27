أسعار الذهب تتخطى حاجز 1900 دولار للأونصة مع نزول الدولار

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

تخطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، المستوى النفسي الهام عند 1900 دولار للأونصة بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1905.36 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير 2021.

وقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.