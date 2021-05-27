شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في إصابات كورونا بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 في المئة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0651 صباحا بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 2ر33 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والبالغ 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 78ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عما تم تسجيله في اليوم السابق .