شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على تاجر الألماس الهندي الهارب "شوكسي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الخميس أنه تم القبض على تاجر الألماس الهارب ميهول شوكسي المطلوب في الهند على صلة بقضية احتيال مصرفي كبيرة، في جزيرة دومينيكا ببحر الكاريبي.

يشار إلى أن شوكسي وابن أخيه نيراف مودي متهمان بالتواطؤ مع موظفي بنك بنجاب الوطني الحكومي للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من اتحاد مصارف. وسافر مودي وشوكسي إلى الخارج في يناير 2018 ولم يعودا من حينها.

وظهر شوكسي بعد فترة قصيرة في أنتيجوا وباربودا حيث حصل على المواطنة. ثم اختفى على نحو غامض يوم الأحد بعدما طلبت الشرطة في أنتيجوا من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" إصدار تنبيه عالمي.