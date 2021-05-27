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التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات "الدور الأول" للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية) للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موعد امتحانات السادس الابتدائي ستكون يوم الاحد الموافق 13 / 6 / 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط ستبدأ يوم الاحد 4 / 7 / 2021، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة ستنطلق يوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021".

 

واضاف البيان انه "في حالة صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه ".

 

وفي الختام اعربت الوزارة عن حرصها ومساندتها لجميع التلاميذ والطلبة ليتمكنوا من تحقيق اعلى مراتب النجاح وتجاوز ظروف هذه المرحلة الاستثنائية التي مروا بها"، وفقا للبيان.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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