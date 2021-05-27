محمد بن زايد و عبدالله الثاني يبحثان في عمّان علاقات البلدين و التطورات في المنطقة

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعزيز التعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة إلى جانب التطورات في المنطقة .



جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني اليوم.. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان.

و رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني الأردن و أعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي دفعا قويا لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات" و أطيب أمنياته له بالصحة والسعادة و للمملكة الأردنية الشقيقة دوام الخير والعز والرفعة.