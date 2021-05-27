دولة الإمارات تقدم 12,5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 116,422 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 12,531,970 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 126.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".