دولة الإمارات تعلن شفاء 2137 إصابة جديدة من كورونا

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلنت الإمارات إجراء 225,957 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 2,167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 563,215 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,664 حالة.

وأعلنت الوزارة في الوقت نفسه عن شفاء 2,137 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 543,023 حالة.