روسيا تحظر 3 منظمات ألمانية غير حكومية على أراضيها

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلنت روسيا 3 منظمات ألمانية غير حكومية، "غير مرغوب فيها"، لمنعها بشكل فعلي من العمل في البلاد.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، امس عن مكتب المدعي العام أن "القرار يشمل مركز الحداثة الليبرالية، ورابطة التبادل الألماني الروسي، ومنتدى الأوروبيين الناطقين بالروسية".

ووفقاً للتقرير، وجد المحققون الروس أن أنشطة المنظمات الثلاث تشكل خطراً على النظام الدستوري وعلى الأمن في روسيا.

وسلم القرار إلى وزارة العدل التي تحتفظ بقائمة بالمنظمات غير المرغوب فيها.