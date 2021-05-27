ملك الأردن: زيارة ولي عهد أبوظبي تجسد العلاقات الأخوية بين بلدينا

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

رحب عاهل المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- لدى وصوله مطار "ماركا" ــ في زيارة

له اليوم إلى عمان، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ 75، ومئوية تأسيس المملكة الأردنية.

واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعدها عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية أحمد على محمد البلوشي.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، و رئيس وزراء الأردن دولة الدكتور بشر الخصاونة، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.