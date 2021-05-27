شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح لعبور المصابين وإدخال المساعدات لقطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 16 ثانية - 3:26 مساءً, 27 مايو 2021 م
واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا، لليوم الثاني عشر على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية إلى قطاع غزة.
وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر في تصريح اليوم أنه تم فتح المعبر لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إضافة إلى استكمال استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة تمهيدًا لنقلهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج.