شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" قلق على موظفيه في الهند بعد زيارة الشرطة للمقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس عن قلقه بشأن سلامة موظفيه في الهند والتهديد المحتمل لحرية تعبير المستخدمين، وذلك على خلفية القواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

ويأتي هذا البيان بعد أيام من زيارة شرطة دلهي لمكاتب تويتر لتقديم إشعار يتعلق بتغريدة من متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وصفتها " بأنه تم التلاعب فيها".

وجاء بيان تويتر في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة الهندية مواجهة مع الشركات الرقمية الدولية بشأن قواعد تنظيمية جديدة، بدء تطبيقها ابتداء من أمس الأربعاء.

وقال متحدث باسم تويتر " حاليا، نحن قلقون بشأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بموظفينا في الهند والتهديد المحتمل لحرية التعبير لمن نقوم بخدمتهم".