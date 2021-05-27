شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان وأوروبا يؤكدان على أهمية استقرار "مضيق تايوان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار قادة اليابان ومؤسسات الاتحاد الأوروبية إلى أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان في بيان مشترك عقب قمة افتراضية وهي خطوة تنطوي على مخاوف بشأن الضغط الصيني الحازم في الشؤون الإقليمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عقد مؤتمرا عبر الإنترنت اليوم الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وأصدروا بيانا فيما بعد قالوا فيه إن القادة مازالوا "يشعرون بقلق جاد بشأن الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي" حيث تفرض بكين قوتها البحرية.

وجاء في البيان: "نؤكد على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ونشجع الحل السلمي للقضايا عبر المضيق".