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إندونيسيا تعتزم إيقاف المصانع التى تعمل بالفحم

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الدمام - شريف احمد - قالت إندونيسيا ، انها تعتزم التوقف عن تشغيل المصانع التي تعمل بالفحم، في إطار الجهود المبذولة لدعم الإجراءات العالمية للحد من تغير المناخ من خلال استخدام الطاقة المتجددة لمولدات الطاقة، بحسب ما قاله الوزير المنسق للاستثمار والشؤون البحرية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الوزير الاندونيسي، لوهوت باندجايتان، قوله في جاكرتا اليوم الخميس، إن بلاده تهدف إلى خفض مساهمة الفحم في مصادر الطاقة الوطنية إلى 30 بالمئة بحلول عام 2025، وإلى 25 بالمئة في عام .2050

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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