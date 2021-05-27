شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعتزم إيقاف المصانع التى تعمل بالفحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إندونيسيا ، انها تعتزم التوقف عن تشغيل المصانع التي تعمل بالفحم، في إطار الجهود المبذولة لدعم الإجراءات العالمية للحد من تغير المناخ من خلال استخدام الطاقة المتجددة لمولدات الطاقة، بحسب ما قاله الوزير المنسق للاستثمار والشؤون البحرية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الوزير الاندونيسي، لوهوت باندجايتان، قوله في جاكرتا اليوم الخميس، إن بلاده تهدف إلى خفض مساهمة الفحم في مصادر الطاقة الوطنية إلى 30 بالمئة بحلول عام 2025، وإلى 25 بالمئة في عام .2050