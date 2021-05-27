انت الان تتابع خبر مكتب المرجع السيستاني ينشر مجموعة استفتاءات عن التوظيف لدى الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضح المكتب تلك الاستفتاءات على شكل اسئلة واجوبة فيما ياتي نصها:

السؤال: هل تصح معاملات الموظف الشخصية حال كونه علي رأس العمل؟

الجواب: تصح وان كان آثماً بمخالفته لشرط التوظيف اذا كان مقتضاه عدم القيام بمثل هذه المعاملات.



السؤال: شخص يشتغل في دائرة حكومية براتب شهري هل يجوز له التغيب وعدم الالتزام بالعمل لا لسبب ويقبض راتبه كاملاً؟الجواب: لايجوز ولا يستحق الراتب ازاء فترة الغياب.

السؤال: تفرض كثير من الشركات على المتقدمين للتوظيف أن يجروا فحصا طبيا وذلك للكشف عن أمراض شائعة , وهذا الفحص يستلزم كشف العورة. فهل يجوز لهم القبول بإجرائه؟

الجواب: لايجوز.

السؤال: موظف قد تم تعينه بطريقة غير رسمية فما حكم أخذه الراتب؟



الجواب: لا ترخيص في مخالفة القوانين في البلد الاسلامي و لكن بعد التعيين اذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفاءة فما يقبضه من الراتب حلال.

السؤال: يعاني اكثر الاطباء من خفارات ليلية شاقة إضافة إلى العمل الصباحي المتعب فهل يجوز للطبيب اخذ أجور اضافية من المرضى تعويضاً عن الوقت الاضافي غير المحسوب له من قبل الدولة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: يشاهد الطبيب يومياً في المستشفى الحكومي زخماً كبيراً من المرضى لدرجة الملل عن أداء الواجب اثناء الدوام الرسمي فهل يجوز للطبيب معالجة بعض هؤلاء المرضى في عيادته الخاصة ؟

الجواب: لا يجوز التقصير في اداء الواجب بحسب عقد التوظيف في المستشفى الحكومي ولا يجوز مطالبة المرضى بمراجعة العيادة الخاصة اذا كان ذلك ممنوعا حسب نظام المستشفى.

السؤال: اذا كنت موظفاً حكومياً ولدي عمل خاص فهل يجوز ممارسة العمل الخاص لمدة ساعة او ساعتين يومياً أثناء الدوام الرسمي؟

الجواب: لا يجوز إن اخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.

