بالصور: الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً لداعش في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى.

والوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود مضافة لعصابات داعش الإرهابية تستخدم كملاذ آمن ومحطة استراحة وانطلاق لتلك العصابات في إحدى المنازل المتروكة بمنطقة الحمندلية بمحافظة ديالى".

واضاف البيان انه "على إثر تلك المعلومات جرى التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، إذ شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة واستخبارات كتيبة دبابات الفرقة وقوة من لواء المشاة الرابع والسبعين، بالتحرك نحو الوكر ومداهمته وضبط ما بداخله من، مولدة كهربائية، براميل وقود، مواد غذائية، أدوات طبخ، أفرشة وملابس، وأدوية".

وتابع ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير الوكر وكافة محتوياته تحت السيطرة".