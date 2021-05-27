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بالصور: الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً لداعش في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى.

والوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود مضافة لعصابات داعش الإرهابية تستخدم كملاذ آمن ومحطة استراحة وانطلاق لتلك العصابات في إحدى المنازل المتروكة بمنطقة الحمندلية بمحافظة ديالى".

 

واضاف البيان انه "على إثر تلك المعلومات جرى التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، إذ شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة واستخبارات كتيبة دبابات الفرقة وقوة من لواء المشاة الرابع والسبعين، بالتحرك نحو الوكر ومداهمته وضبط ما بداخله من، مولدة كهربائية، براميل وقود، مواد غذائية، أدوات طبخ، أفرشة وملابس، وأدوية".

 

وتابع ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير الوكر وكافة محتوياته تحت السيطرة".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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