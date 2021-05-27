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البصرة تحتضن اختبارات منتخب الشباب لكرة الصالات

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-27 | 13:59

البصرة تحتضن اختبارات منتخب الشباب لكرة الصالات

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم الخميس، عن موعد اختبارات منتخب الشباب لكرة الصالات في محافظة البصرة.
وقال الاتحاد على موقعه الرسمي، ان " محافظة البصرة ستحتضنُ يومي غدا الجمعة والسبت، اختبارات منتخب الشباب لكرة الصالات على قاعة نادي نفط البصرة".

واضاف ان الاختبارات ستجري " من الساعة الواحدة ظهراً الى الساعة الثالثة عصراً، للتولدات 2003 / 2004".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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