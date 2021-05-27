البصرة تحتضن اختبارات منتخب الشباب لكرة الصالات

وقال الاتحاد على موقعه الرسمي، ان " محافظة البصرة ستحتضنُ يومي غدا الجمعة والسبت، اختبارات منتخب الشباب لكرة الصالات على قاعة نادي نفط البصرة".

واضاف ان الاختبارات ستجري " من الساعة الواحدة ظهراً الى الساعة الثالثة عصراً، للتولدات 2003 / 2004".