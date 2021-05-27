انت الان تتابع خبر نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي.. الحكم بالحبس سنة واحدة ضد مدير بلدية الناصرية السابق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنح الناصرية، اليوم الخميس، حكما بالحبس سنة واحدة ضد مدير بلدية الناصرية السابق احمد ريكان واحد الموظفين نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي.
وقالت مصادر قضائية للسومرية نيوز، ان "محكمة جنح الناصرية أصدت حكما بالحبس سنة واحدة ضد مدير بلدية الناصرية السابق احمد ريكان واحد الموظفين نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي وفقاً لمواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".