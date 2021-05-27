انت الان تتابع خبر نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي.. الحكم بالحبس سنة واحدة ضد مدير بلدية الناصرية السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنح الناصرية، اليوم الخميس، حكما بالحبس سنة واحدة ضد مدير بلدية الناصرية السابق احمد ريكان واحد الموظفين نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي.